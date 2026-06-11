İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Ultra Ortodoks protestocular ana yolları trafiğe kapattı

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) ülkede bazı ana yolları trafiğe kapattı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks gruplar asker kaçağı bazı Yeşiva (Tevrat Okulu) öğrencilerinin gözaltına alınmasına karşı otoyollarda protesto düzenledi.

Göstericiler, Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin ana arterleri olan Kudüs-Tel Aviv arasındaki 1 numaralı otoyol, sahil şeridi boyunca uzanan 4 numaralı otoyol ve ülkede kuzey-güney bağlantısını sağlayan bir diğer hat olan 6 numaralı otoyolu tamamen ulaşıma kapattı.

Otoyolların çeşitli noktalarında irili ufaklı gruplar halinde toplanan protestocular ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

1 ve 6 numaralı otoyolları birbirine bağlayan Ben Şemen Kavşağı'nda bir grup protestocu oturma eylemi gerçekleştirerek trafiğin akışını uzun süre engelledi.

Kavşakta toplanan Haredi protestocuların Nazi Almanyası'nda Yahudilerin takmaya zorlandığı rozetleri anımsatan sarı Davut Yıldızı rozetleri yakalarına taktıkları görüldü.

Bazı göstericilerini, "Gözaltına alınan her genç = Kapatılan bir yol" yazılı pankartlar taşıması da dikkati çekti.

İsrail'in orta kesimindeki Bnei Brak kenti yakınlarındaki bir yolda düzenlenen protesto sırasında göstericilere çarpan iki araç nedeniyle 2 Haredi'nin yaralandığı kaydedildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.