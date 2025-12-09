İsrail'de Haredi partilerin meclis oylamalarına yönelik boykotu sürdüreceği bildirildi

Haberler

İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin, Tevrat okulu öğrencilerinin askerlikten muaf tutulması yasasının hala hazırlanamaması nedeniyle meclis oylamalarına yönelik boykota devam edeceği bildirildi. Haredi partilerin hükümeti zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın bir türlü hazırlanamaması nedeniyle meclis oylamalarına yönelik boykotu sürdüreceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Haredi partiler Dışişleri ve Savunma Komitesi Boaz Bismuth'u eleştirdi.

Tevrat okulu öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın hazırlanmaması nedeniyle uzun süredir meclisteki oylamaları boykot ederek hükümetin karar almasını zorlaştıran Haredi partilerinin, muafiyet yasasına ilişkin sürecinin yavaş ilerlemesinden dolayı önemli bir ilerleme kaydedilene kadar meclisteki oylamaları boykot etmeyi sürdüreceği aktarıldı.

Haredilerin, sürecin yavaş ilerlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı ve bu hafta boykotu bitirecekleri düşünülürken, bu kararlarından vazgeçtikleri belirtildi.

Haredi Şas Partisi lideri Aryeh Deri de partisinin toplantısında, İsrail hükümetinin onayladığı 2026 bütçesini desteklemeyeceklerini söyledi.

Öte yandan, zorunlu askerlik yasasını ve askere gitmeyenlerin gözaltına alınmasını protesto eden Harediler, İsrail'in Bnei Brak kentinde gösteri düzenledi.

Bölgeden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapatan Harediler, araçların geçişini engellerken bir aracın göstericilerden birine çarparak yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudiler'in (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

