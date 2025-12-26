Haberler

İsrail'de İran'a "casusluk yapmakla" suçlanan kişinin Genelkurmay Başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı

Güncelleme:
İsrail'de İran istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Vadim Kupriyanov'un, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştüğü ve askeri tesislere erişim izni bulunduğu açıklandı. Kupriyanov, İran için casusluk yaptığı iddialarıyla sorgulanıyor.

İsrail'de İran istihbaratı için "casusluk yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alınan kişinin, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile odasında görüştüğü ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, casuslukla suçlanan Vadim Kupriyanov'un İsrail ordusunun kalbine kadar girdiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile birkaç kez görüştüğü ve odasındaki bakım çalışmalarına katıldığı belirtilen Kupriyanov'un, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"ya da girdiği, hatta üssün her yerine erişim iznine sahip olduğu aktarıldı.

Sorgu sırasında, Kupriyanov ile birlikte Savunma Bakanlığı'nın işlerini yapan bir arkadaşının, onun İran'a çalıştığını anladığını söylediği iddia edildi.

Kupriyanov ise eski Başbakan Naftali Bennett'in evini fotoğrafladıktan sonra, İranlılara çalıştığını fark ettiğini ve kendisinden bunu isteyen kişilerle iletişimi kestiğini iddia etti.

Hazırlanan iddianamede Kupriyanov'un iki ay önce üyesi olduğu bir Telegram grubunda yayınlanan "ücretli bir pazarlama projesi için İsrailli işçi ilanı"na başvuru yaparak İranlı bir yabancı ajanla iletişime geçtiği kaydedildi.

İranlı ajanın Telegram üzerinden yazıştığı Kurpiyanov'a Kasım ayı boyunca PayPal üzerinden yaptığı ödemeler karşılığında çeşitli görevler verdiği iddia edildi.

Kurpiyanov, İran istihbaratının talimatıyla eski Başbakan Bennett'in evi yakınında gizli çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Daha önce de İranlı bilgisayar korsanları, eski Başbakan Bennett'in telefonunu hacklediklerini iddia etmişti.

Bennett, telefonun hacklendiğini iddiasını reddederken, Telegram hesabına sızıldığını doğrulamış; İranlı korsanlar, Bennett'in listesinde yer alan çok sayıda irtibat numarasını paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
