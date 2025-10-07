İsrail'de Bir Asker Başka Bir Asker Tarafından Vurularak Öldürüldü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Kiryat Arba bölgesinde bir İsrail sınır muhafız askerinin, başka bir İsrail askeri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, izinli olarak evinde bulunan bir asker, İsrail Sınır Muhafızları'na bağlı başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail ordu radyosu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı ancak olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Olayın failinin gözaltına alındığı belirtildi.