İsrail'de Aşırı Sağ Partiler Seçim İçin Güç Birliği Yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Zehut Partisi lideri aşırı sağcı Moshe Feiglin, yaklaşan genel seçimlere ortak listeyle gireceklerini duyurdu.

Times of Israel'in haberine göre, Dini Siyonizm Partisinin Feiglin liderliğindeki Zehut Partisi ile "teknik blok" olarak seçime ortak katılacağını bildiren Smotrich, diğer aşırı sağcı partileri de bloğa dahil olmaya çağırdı.

Haberde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun baraj altında kalma riski bulunan sağ partilerin oy kaybetmesini önlemek amacıyla yaptığı birleşme çağrılarının ardından bu kararın alındığı aktarıldı.

Smotrich, yaptığı açıklamada, ulusal kampın ve Filistin topraklarından gasbedilen "İsrail yerleşim yerlerinin" geleceğinin tehlikede olduğunu ileri sürerek, Filistin devletinin kurulmasını engelleme ve mevcut hükümetin kazanımlarını koruma çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Zehut Partisi lideri Feiglin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortak kararı desteklediğini belirtti.

Siyasete yeni katılan Ofer Winter ise söz konusu birleşmeye tepki göstererek İsrail halkının yeni bir seçenek aradığını dile getirdi.

Aşırı sağcılar, Gazze'nin ilhakını ve Batı Şeria'daki toprak gasplarını artırmayı savunuyor

Smotrich, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrılarıyla biliniyor.

Dini Siyonizm Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına destek vermesiyle, partinin lideri Maliye Bakanı Smotrich ise kamu kaynaklarını Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan kaçak yerleşimlere aktarmasıyla tanınıyor.

Feiglin ise 26 Ekim 2023'te katıldığı bir televizyon programında, Gazze'de "taş üstünde taş bırakılmaması" çağrısı yapmıştı.

İsrail'in imajını düzeltmeye değil "intikam almaya" ihtiyaç duyduklarını savunan Feiglin, "Tek çözüm var, Gazze'yi işgal etmeden önce tamamen yok etmek. Yok etmek derken, nükleer silah olmadan, Dresden'deki ve Hiroşima'daki gibi bir yok etmeden bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de "ortak liste" tartışması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı videoda, aşırı sağcı kabine üyeleri Itamer Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'ni seçimlere ortak listeyle girmek zorunda olduğunu söylemişti.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Netanyahu'nun çağrısına "Milli kampta birlik ve sorumluluk zamanı." ifadesiyle yanıt vermişti.

Buna karşın Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Netanyahu'ya X hesabından yanıt vererek "Sayın Başbakan, videonuzu anlamadım." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'yu Eisenkot ile geniş bir "ulusal birlik hükümeti" kurmak için "güçlü Yahudi Gücü Partisi"ni zayıflatmaya çalışmakla suçlayan Ben-Gvir, Netanyahu ile son haftalarda birkaç kez görüştüklerini belirterek kamuoyu araştırmalarına göre, Smotrich ile birleşmesi durumunda 3-4 sandalye kaybedeceğini kaydetmişti.

Ben-Gvir, sağ oyların en iyi kullanılma şeklinin Ofer Winter ile Smotrich'in ortak listeyle seçime girmesi olduğunu ileri sürerek "İsrail toprakları tehlikede. İsrail halkı tehlikede. İsrail devleti tehlikede. Eisenkot ile hükümet kurmaman için her şeyi yapacağım" yazmıştı.

Kaynak: AA