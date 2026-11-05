İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudi Gücü'nün seçim hilesi iddialarına tepki gösterdi

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi temsilcilerinin, seçimlere fesat karıştırıldığı yönündeki kanıtlanmamış iddialar, başsavcıya yönelik eleştiriler ve Arap seçmenlere ilişkin açıklamalar nedeniyle tartışma yaşadığı belirtildi.

"Times Of Israel"in haberinde, tartışmanın Yahudi Gücü Partisi temsilcilerinin hükümeti kurması için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu önermesi sırasında yaşandığı kaydedildi.

Herzog'un Yahudi Gücü Partisi temsilcilerine seçimlere fesat karıştırıldığı yönündeki kanıtlanmamış iddialar, başsavcıya yönelik eleştiriler ve Arap seçmenlere ilişkin açıklamalar nedeniyle birçok kez tepki gösterdiği aktarıldı.

Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Yitzhak Wasserlauf'un Netanyahu bloğunun parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin ardından seçimlerin çalındığı ve hile yapıldığı iddialarını tekrarladığı ifade edildi.

Herzog'un ise Wasserlauf'un iddialarına tepki göstererek, "Kulaktan dolma bilgiler aktarıyorsun, bunların hepsi spekülasyondan ibaret. Hukuk dünyasında bir şeylerin kanıtlanması gerekir, genellemelerden ise kaçınılmalıdır. İnsanların temkinli davranması benim için önemlidir. Bazen, kesin iddialar günün sonunda pek bir anlam ifade etmez." dediği kaydedildi.

Habere göre, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı David Zini ve Başsavcı Gali Baharav-Miara ile görüştüğünü aktaran Herzog, şüphelerin özel bir soruşturma ekibi tarafından incelendiğini söyledi.

Wasserlauf'un partisinin Başsavcı Baharav-Miara'ya "güvenmediğini" söylemesi üzerine Herzog, devlet kurumlarında görev yapan kamu görevlilerinin itibarsızlaştırılmasına karşı çıktı.

Arap seçmenlerin seçimlere katılımının da gündeme geldiği görüşmede, Herzog, Arap seçmenler arasındaki yüksek katılım oranının, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in kendilerine yönelik tutumuna duyulan tepkiden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Yahudi Gücü milletvekili Yitzhak Kroizer ise bu durumun Ben-Gvir için "gurur kaynağı" olduğunu savundu.

Kroizer, Ben-Gvir'in onlarca yıl ihmal edilen Arap toplumunun yaşadığı bölgelere güvenlik güçlerini götürdüğünü iddia etse de Ben-Gvir'in döneminde Arap toplumunda ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında büyük artış yaşandı.

Kaynak: AA