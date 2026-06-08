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Fransa'da iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi istendi

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İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Fransa'daki 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde Filistin destekçisi Jean-Luc Melenchon'un seçilmesini istemediğini söyledi. Solcu LFI Partisi, bu sözleri iç işlerine müdahale olarak nitelendirerek büyükelçinin sınır dışı edilmesini talep etti. Ayrıca İsrailli BlackCore firmasının geçmişte yerel seçimlere müdahale ettiği iddiaları da gündemde.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde Filistin destekçisi Jean-Luc Melenchon'un seçilmesini istemediğini söyleyen İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın, ülkenin iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmesi istendi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, France Info kanalında katıldığı programda, İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'nın ülkede gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Panot, Büyükelçi Zarka'nın, LFI'nın cumhurbaşkanı seçimleri için adayı ve Filistin destekçisi Melenchon ile ilgili sarf ettiği sözleri "kabul edilemez" olarak niteledi.

Büyükelçinin bu ifadeleri ile Fransa'nın "iç işlerine müdahalesine" tepki gösteren Panot, Zarka'nın sınır dışı edilmesini istedi.

İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka, 5 Haziran'da France 2 kanalında katıldığı programda, Fransa'da cumhurbaşkanlığı koltuğunda "LFI'nın adayı Jean-Luc Melenchon'un yerine herhangi birini görmeyi tercih ettiğini" söylemişti.

Zarka'nın bu ifadelerine Fransız siyasetçiler tepki göstermişti.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI Partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Fransa'da 2027'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde iki dönem görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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