İsrail bütçeden propagandaya ayrılan payı dört katına çıkararak 730 milyon dolara yükseltti

İsrail Meclisi, geçen ay onaylanan 2026 ulusal bütçesinde propaganda faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolar ayrılmasını kabul etti.

İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu bütçe kalemi, İbranice'de "hasbara" olarak adlandırılan propaganda faaliyetlerini kapsıyor.

İsrail milletvekillerinin geçen ay onayladığı 2026 ulusal bütçesinde propaganda faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolar ayrılmasıyla, bu alana ayrılan bütçenin bir önceki yıl tahsis edilen 150 milyon doların dört katından fazla arttığı belirtildi.

Haberde, söz konusu miktarın 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlamadan önce propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 20 katına ulaştığı ifade edildi.

Yeni bütçe kapsamında sosyal medya kampanyaları yürütülmesi, yabancı heyetlerin İsrail'e davet edilmesi ve medya faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik çalışmaların planlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda dijital platformlarda reklam faaliyetlerinin artırılması, uluslararası delegasyonların ağırlanması ve medya içeriklerinin izlenmesine yönelik birimlerin oluşturulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Haberde, propaganda bütçesindeki artışın, İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyu desteğinde düşüş yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine işaret edildi.

Bazı anket sonuçlarının özellikle ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ortaya koyduğu belirtildi.

Uzmanlar propaganda yatırımlarının amacına ulaşmayacağı görüşünde

Uzmanların değerlendirmelerine yer verilen haberde, propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçedeki artışın, Gazze'deki savaşın yol açtığı olumsuz algıyı tek başına değiştirmede yeterli olmayabileceği görüşünün dile getirildiği aktarıldı.

Uzmanlar, ülkelerin uluslararası imajının yalnızca propaganda faaliyetleriyle değil, sahadaki politikalar ve uygulamalarla da doğrudan şekillendiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
