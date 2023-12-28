İsrail Batı Şeria'da döviz bürolarını bastı, 2 milyon 700 bin dolara el koydu

İsrail ordusu, polisi ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) çok sayıda silahlı güç, Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.

İSRAİL ORDUSU, 2 MİLYON 700 BİN DOLARA EL KOYDU

Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam gerçekleştiren İsrail ordusunun zulmü bitmek bilmiyor. İsrail ordusunun yanı sıra, polis ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'da dün gece döviz bürolarına geniş çaplı baskın düzenlendiği belirtildi. Baskınlarda Hamas'a ait olduğu iddia edilen 2 milyon 700 bin dolar değerinde 10 milyon şekele el konuldu.

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada ayrıca, Ramallah, Cenin, El Halil, Tul Kerim ve Bire kentlerinde 21 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında incelemenin devam etmesinden dolayı gözaltı sürelerinin uzatılacağı kaydedildi. Gözaltına alınan söz konusu kişilerin döviz bürolarında çalışanlar olduğu ifade edildi.

Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının müsadere edildiği aktarıldı. Açıklamada, el koyma işleminin Savunma Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu. Filistin yönetimi ve mallarına el konulan döviz bürolarından henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI 21 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 314 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.