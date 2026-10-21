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İsrail Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına aldı, gençlere gazla müdahale etti

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Filistin'in Sesi Radyosuna göre İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus, Cenin ve Ramallah kentlerindeki bazı köylere baskın düzenledi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlara tepki gösteren Filistinli gençlere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, El-Bire, Ramallah ve El Halil kentlerindeki bazı köyleri kapsayan baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, söz konusu baskınlara tepki gösteren Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Silvan beldesindeki baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Tulkerim kentinde çok sayıda Filistinli vatandaşı bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin Filistinli bir sivili canlı kalkan olarak kullandığı vurgulanan haberde, "İşgalci İsrail güçleri, Tulkerim kentinin güneyindeki baskını sırasında alıkoyduğu Filistinli gençlerin gözlerini ve ellerini bağlayarak eziyet etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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