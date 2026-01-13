Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kefr Dik beldesinde, ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinli bir ailenin evini yerle bir etti. Aile, evin yıkılacağını öğrendikten sonra zorunlu olarak evi boşaltmaya zorlandığı ifade edildi.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kuzeydeki Selfit kentine bağlı Kefr Dik beldesinde Şerif Fethi'ye ait iki katlı ev, ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı.

Evin yıkılacağına dair tebligattan sonra birkaç ay boyunca ailenin evi boşaltması için zorlandığı kaydedildi

Kaynaklar, İsrail güçlerinin bir başka aileye de evlerini yıkacakları tebligatını ilettikleri ancak yıkımı yapmadan oradan ayrıldıklarını belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, İsrail, 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ve tesisi hedef alan 538 yıkım operasyonu yaptı. Komisyon artışın görülmemiş şekilde yüksek olduğunu belirtti.

