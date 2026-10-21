İsrail, Batı Şeria'da 72 aktivisti serbest bıraktı, 4'ünü sınır dışı edecek

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere destek vermek için bölgede bulunan ve alıkoyduğu aktivistlerden 72'sini serbest bıraktığı ve 4'ünü sınır dışı etmeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 32 aktivistin Batı Şeria'ya giriş yasağı şartıyla serbest bırakıldığı, 40'ının ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 yabancı aktivistin yarın Nüfus ve Göç İdaresi'nde sınır dışı edilmeden önce duruşmaya çıkarılacağı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri desteklemek için bölgede bulunan aktivistlerin "İsrail karşıtı faaliyetler yürüttüğü" ve "İsrail karşıtı kuruluşlara destek" verdiğinin tespit edildiği iddia edildi.

Etkinliği düzenleyen "İnsan Hakları İçin Hahamlar" örgütünden yapılan açıklamada, İsrail güçlerince alıkonulan 80'e yakın aktivistten 52'sinin yabancı uyruklu ve çoğunun Yahudi olduğu belirtildi.

Filistinlilere destek için zeytin hasadına ABD'den gelen 72 yaşındaki aktivist Barbara Gaffin, "Bu biraz saçma. Yasa dışı hiçbir şey yapmıyorduk, sadece zeytin topluyorduk, Filistinlilere yıllık hasatlarında yardım ediyorduk, hepsi tamamen yasal." ifadelerini kullandı.

Filistinli çiftçilere eşlik ederken İsrail ordusunca gözaltına alınan ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander, kendisinin muhtemelen kamuoyunda tanınan biri olması nedeniyle serbest bırakıldığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan eski İsrail Başsavcı Yardımcısı Yeşua Schoffman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bana zeytin toplama şüphesiyle gözaltına alındığımı söylediler. Yerleşimcilerle veya güvenlik güçleriyle en ufak bir sürtüşme yaşanmadı." dedi.???????

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander'i de alıkoyduktan sonra bugün erken saatlerde serbest bırakmıştı.

İsrail ordusu, Beytüllahim kentinin batısındaki Nahalin beldesi yakınlarında Filistinli çiftçilere zeytin hasadı sırasında destek olan aktivistleri alıkoymuştu.

Kaynak: AA