Haberler

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 bin ağacı söktüklerini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 bin zeytin ağacının söküldüğünü duyurdu. Ağacın sökümü, Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarındaki arazinin genişletilmesi için yapıldı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 3 bin ağacın söküldüğünü bildirdi.

İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Smotrich, "İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor." ifadesini kullandı.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı.

Haberde ağaçların zeytin ağacı olduğu belirtildi.

Ağaçların Shaked Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için söküldüğü ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek bölgeye yeni bir yerleşim birimi kurulmasını mümkün kılacağı aktarıldı.

Söz konusu 3 bin ağacın, son günlerde İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen sayısız ağaç kesme faaliyetlerine eklendiği kaydedildi.

Haberde, mevcut İsrail hükümeti döneminde, Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 120'den fazla yasadışı yerleşim kurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor