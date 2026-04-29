İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önümüzdeki hafta ABD'yi ziyaret edeceği iddiası yalanlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki haberler yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD'ye gitmesinin beklenmediği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu'nun önümüzdeki hafta ABD'ye gitmesi beklenmiyor; ancak dostu Başkan (Donald) Trump ile sık sık görüşüyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi, Netanyahu'nun önümüzdeki hafta İsrail-Lübnan ateşkesi ve İran konularını ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmesinin beklendiğini ileri sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını ileri sürmüştü.