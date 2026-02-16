Filistinli Esirler Medya Ofisi: Ben-Gvir, Ofer Cezaevi'ne yaptığı baskında Filistinli esirlerin başına bastı

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Ofer Cezaevi'ne düzenlediği baskın sırasında Filistinli esirlerin başına bastığını bildirdi.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan Ofer Cezaevi'nin 26'ncı koğuşuna 13 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde düzenlediği baskına ilişkin bilgi verildi.

Baskının, "sayım" olarak bilinen akşam güvenlik kontrolü sırasında gerçekleştirildiği, yaklaşık 15 dakika sürdüğü, polis köpekleri ve ses bombalarının da kullanıldığı aktarıldı. Baskına İsrail basın mensuplarının da eşlik ettiği ve görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı kaydedildi.

Ben-Gvir'in koğuşta yaklaşık bir saat kaldığı, Filistinli esirlere yönelik provokatif ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı aktarıldı.

Avukatlar aracılığıyla alınan esir ifadelerine dayandırılan açıklamada, Ben-Gvir'in bazı esirlerin başına ayağıyla bastığı, baskın sırasında esirlerin yüzüstü yatırılarak baş ve yüzlerinin zemine bastırıldığı aktarıldı. Bunun, Filistinli esirleri aşağılamak ve fiziksel baskı uygulamak amacı taşıdığı ifade edildi.

Esirlerin korunması için Filistin içinde ulusal düzeyde birlik sağlanması, Arap ve uluslararası düzeyde ise acil medya, diplomatik ve insan hakları girişimlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde esirlerin temel haklarının ihlal edildiği vurgulanarak, esirlerin temel haklarını ihlal eden politikalarını durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması talep edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 13 Şubat'ta Filistinlilerin tutulduğu askeri hapishane Ofer'e baskın düzenleyerek esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi övmüştü.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Ben-Gvir, ramazan ayı yaklaşırken gerçekleştirdiği provokatif baskında, İsrail'in hapishane koşullarını asgari düzeye indirmesinin ardından Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici" olduğunu söylemişti.

Ben-Gvir'in 2022 sonunda göreve gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin koşullarında belirgin şekilde kötüleşme yaşanıyor.