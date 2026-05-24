İsrail'in Gazze'ye saldırısında anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında aynı aileden biri bebek 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Saldırıda Muhammed İbrahim (38), eşi Ala Mecdi (36) ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.