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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırılarını sürdürdü

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İsrail, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırılarını sürdürdü. NNA'ya göre İsrail uçakları Sur'a bağlı Mansuri'yi vurdu; topçular Sırbin, Zıbkin ve Bint Cubeyl çevresini hedef aldı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçuları da Sırbin ve Zıbkin vadileri ile Bint Cubeyl ilçesinin çevresini hedef aldı.

Öte yandan İsrail askerleri, Kefertebnit ve Doğu Zavtar beldelerinde büyük çaplı patlatmalar gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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