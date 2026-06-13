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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında bir grup Filistinliyi İHA ile hedef aldı. Saldırıda bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkesin ardından ölen Filistinli sayısı 981'e yükseldi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında bir grup Filistinliyi hedef aldı.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinli, Bureyc Belediyesi'nde çalışan bir işçiydi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor. İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 981 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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