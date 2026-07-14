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İsrail ordusunun, Gazze'de polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir polis noktasına bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı gün Han Yunus'a yönelik hava saldırılarında da 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan bir polis noktasını bombaladı.

Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in gün içerisinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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