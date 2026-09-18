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İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 3 kadın yaralandı

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- İsrail askerleri, evlere ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara rastgele ateş açtı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen açtığı ateş sonucu 3 Filistinli kadının yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Cibaliya, Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında evlere ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara rastgele ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusunun topçu ateşi sonucu bir Filistinli kadın ağır yaralandı.

İsrail askerlerinin Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında açtığı ateş sonucu ise 2 kadın yaralandı. Avde Hastanesinde tedavi altına alınan kadınların durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1386 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 784 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 821'e, yaralı sayısının 174 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA
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