İsrail askerleri ve yakınları, Lübnan'da evlerin patlatılmasına ilişkin görüntüleri kahkahalarla kutladı

İsrail askerleri ve yakınlarının, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde havaya uçurularak yok edilen belde ve köylerin görüntülerini kahkaha ve alkışlar eşliğinde kutlaması, sosyal medyada tepki çekti.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusunda görevli bir askeri birlik, askerlerin yakınları ve ailelerinin katılımıyla "eve dönüş" partisi düzenledi.

Söz konusu etkinlikte İsrail ordusunun işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde yer alan belde ve köylerdeki evleri patlayıcılarla havaya uçurdukları görüntüler dev ekranda sergilendi.

İsrailli askerler ve yakınları, Lübnan halkının evlerinin yok edilişini kahkahalar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde izleyerek kutladı. İzletilen görüntüde Hizbullah'ın İsrail ordusuna yönelik saldırılarda kullandığı müziğin arka planda çalması da dikkati çekti.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, İsrail askerlerine ve ailelerine tepki göstererek, bunu insanlık dışı ve utanç verici bir tablo olarak nitelendirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.