Haberler

İsrail askerleri ve yakınları, Lübnan'da evlerin patlatılmasına ilişkin görüntüleri kahkahalarla kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri ve yakınları, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde havaya uçurulan belde ve köylerin görüntülerini kahkaha ve alkışlarla kutladı. Sosyal medyada tepki çeken bu insanlık dışı tablo, İsrail ordusunun düzenlediği 'eve dönüş' partisinde sergilendi.

İsrail askerleri ve yakınlarının, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde havaya uçurularak yok edilen belde ve köylerin görüntülerini kahkaha ve alkışlar eşliğinde kutlaması, sosyal medyada tepki çekti.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusunda görevli bir askeri birlik, askerlerin yakınları ve ailelerinin katılımıyla "eve dönüş" partisi düzenledi.

Söz konusu etkinlikte İsrail ordusunun işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde yer alan belde ve köylerdeki evleri patlayıcılarla havaya uçurdukları görüntüler dev ekranda sergilendi.

İsrailli askerler ve yakınları, Lübnan halkının evlerinin yok edilişini kahkahalar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde izleyerek kutladı. İzletilen görüntüde Hizbullah'ın İsrail ordusuna yönelik saldırılarda kullandığı müziğin arka planda çalması da dikkati çekti.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, İsrail askerlerine ve ailelerine tepki göstererek, bunu insanlık dışı ve utanç verici bir tablo olarak nitelendirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı