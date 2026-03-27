Haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli gencin öldüğü, birçok genç arasında arbede yaşandığı ve askerlerin müdahale ettiği bildirildi. Baskın, son günlerde artan saldırıların bir parçası olarak öne çıkıyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı, askerlerin gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, yaralı gençlerden birinin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
