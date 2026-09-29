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İsrail askerleri Dera'nın Maariya köyünde çok sayıda evi basıp arama yaptı

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İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalında bulunan Maariya köyüne girerek çok sayıda eve baskın düzenledi ve evlerde arama yaptı. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye baskını duyurdu, haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalında yer alan Maariya köyüne girerek çok sayıda eve baskın gerçekleştirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, "İşgalci İsrail güçleri, Dera'nın batı kırsalındaki Maariya köyüne baskın düzenleyerek, çok sayıda evde arama yaptı." ifadesine yer verildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin tırmanarak sürdüğünü belirtmişti.

Şara konuşmasında, İsrail'in 2024 sonlarından bu yana yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla kara ihlali ve yaklaşık 300 gözaltı/yakalama olayı gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Şara ayrıca, Şam yönetiminin sahada yeni bir statükonun oluşturulması çabalarını reddettiğini, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kaldığını ve İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesini talep ettiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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