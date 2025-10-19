İsrail Askerleri Batı Şeria'da Mülteci Kampına Baskın Düzenledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenledikleri baskında yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesini engelledi, onlara tepki gösteren Filistinli kadını darbetti.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskında, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail askerleri vurarak yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesini engelledi.

O anlara ait görüntüde yaralı Filistinlinin yerde yattığı, sağlık ekiplerinin ise ambulansla hastaneye götürmek için hazırlık yaptığı görülüyor.

Bölgeye gelen İsrail askerleri ise sağlık çalışanlarının yaralı Filistinliyi hastaneye götürmesini engelliyor.

Filistinli kadını darbettiler

İsrail askerlerinden biri, yaralının hastaneye götürülmesini engelledikleri için tepki gösteren bir kadını da darbetti.

İsrail askerlerinin yaralı Filistinliyi üzerinde uzandığı battaniyeden sürükleyerek bölgeden götürdüğü kameraya yansıdı.

Hastanede öldü

Sağlık ekiplerinin çabası sonrası İsrail askerlerinin elinden alınan yaralı Filistinli, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.