İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli çocuğu gözünü bağlayarak gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir köye baskın düzenleyerek 13 ve 15 yaşlarındaki iki Filistinli kardeşi gözaltına aldı. Çocuklardan birinin gözü bağlanırken, görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına aldığı Filistinli 2 kardeşten birini gözü bağlı şekilde araca bindirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayyir köyüne baskın düzenledi.

Köyün batı girişini kapatan ve Filistinli Ebu Ulya ailesinin evini basan İsrail askerleri, 13 yaşındaki Fethi ile 15 yaşındaki Muhammed Ebu Ulya kardeşleri gözaltına aldı.

Sosyal medyada İsrail askerlerinin çocukları askeri araca bindirdiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Görüntülerde çocuklardan birinin gözünün kumaş bir parçayla bağlı olduğu, diğerinin yere diz çöktürüldüğü daha sonra ikisinin de araca bindirildiği görüldü.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
