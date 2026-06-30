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İsrail ordusu, bir askerin ordu cep telefonunun Suriye ordusunun eline geçmesi üzerine soruşturma başlattı

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İsrail ordusu, bir askerin cep telefonunun Suriye ordusunun eline geçmesi üzerine soruşturma başlattı. Telefonun, İsrail’in bölgedeki işgaline dair gizli bilgiler içerebileceği belirtiliyor.

İsrail ordusu, bir askerin ordu cep telefonunun Suriye ordusunun eline geçmesi üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre; SANA ve diğer Suriye medya organları tarafından dün yayınlanan görüntülerde, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Abidin köyü yakınlarındaki bir tepeye bırakılmış askeri bir telefonun tespit edildiği belirtildi.

Cihazın üzerinde, bir seri numarası da dahil olmak üzere İsrail ordusuna ait olduğunu belirten etiketlerin yer aldığı görüldü.

Telefonun, askeri sistemler için özel olarak yapılandırılmış kiosk moduyla sınırlandırılıp kilitlendiği ve yetkili giriş bilgileri olmadan cihaza erişilemediği aktarıldı.

Yayınlanan görüntülere yazılı bir açıklama yaparak yanıt veren İsrail ordusu, "Olay bilinmekte olup inceleme altındadır. Olayla ilgili süreç, ilgili kanallar aracılığıyla yürütmektedir." açıklamasında bulundu.

Telefonun, İsrail'in bölgedeki işgaliyle ilgili "planlarını, iletişim kayıtlarını veya diğer gizli bilgileri barındırabileceği" değerlendiriliyor.

Son dönemde Suriye'nin güneyinde askeri hareketliliğini artıran İsrail ordusunun, Dera ve Kuneytra illerinde bazı bölgelere girerek askeri noktalar oluşturduğu ve zaman zaman topçu atışları gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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