İsrail, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden 40 aktivistin girişini engelleme kararı aldı

İsrail, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü bünyesindeki 40 aktivistin ülkeye girişini engelleme kararı aldı. Diaspora Bakanı, örgütü İsrail karşıtı olmakla suçladı.

İsrail, Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) bünyesindeki 40 aktivistin ülkeye girişini engelleme kararı aldığını duyurdu.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, yaptığı açıklamada, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü aleyhinde birtakım iddialar öne sürdü.

Chikli, örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 40 aktivistin İsrail'e girmelerinin engellenmesi yönünde bakanlıktaki genel müdüre talimat verdiğini belirtti.

Diaspora Bakanlığının İsrail medyasında yayımlanan raporunda ise "Bu örgüt İsrail karşıtı bir oluşumdur ve Hamas'a üye bir şahıs tarafından yönetiliyor." iddiaları yer aldı.

Örgütün Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını askıya almayı amaçlayan çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen raporda, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle bunun son derece önem arz ettiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, örgütün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Güney Afrika'nın hukuk ekibine yardımcı olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Zein Khalil
