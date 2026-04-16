İspermeçet balinalarının "klik" seslerinin insan konuşmasına yapısal olarak benzediği belirlendi

Bilim insanları, ispermeçet balinalarının çıkardığı "klik" seslerinin insan konuşmasına sanılandan çok daha fazla yapısal benzerlik taşıdığını tespit etti.

ABD merkezli Project CETI tarafından yürütülen araştırmada, uzmanlar, ispermeçet balinalarının "coda" adı verilen klik dizileri üzerinden iletişim kurma biçimlerini analiz ederek bu seslerin yapısal özelliklerini ve kullanım kalıplarını inceledi.

Buna göre araştırmacılar, balina seslerinin başlangıçta insan kulağına rastgele "klik dizisi" gibi geldiği ancak boşluklar kaldırılarak incelendiğinde insan konuşmasına benzer ritmik ve yapısal örüntülerin ortaya çıktığını belirledi.

Codaların belirli kalıplar içinde kısa ya da uzatılmış klikler ve farklı tonlamalarla değiştirilebildiğini belirleyen araştırmacılar, bunun da Mandarin Çincesi, Latince ve Slovence gibi dillerde görülen ses kalıplarına benzerlik gösterdiğini buldu.

Araştırmacılar, bu yapıların insan konuşmasındaki ünlü seslerin değişim mantığıyla paralellik taşıdığı ve seslerin anlamlı kombinasyonlar oluşturabilecek biçimde organize olabileceğini değerlendirdi.

Project CETI kurucusu David Gruber, yaptığı açıklamada, balinaların nesiller boyunca bilgi aktarabilen gelişmiş bir iletişim sistemine sahip olabileceğini ve modern teknolojilerin bu karmaşık yapıyı anlamayı mümkün kıldığını ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlandı.