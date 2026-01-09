Haberler

Avcılar'da motosiklet alev alev yandı

Avcılar Ispartakule'de seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve çıkış nedenini araştırıyor.

AVCILAR Ispartakule'de seyir halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan motosikleti itfaiye ekpleri söndürdü.

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Petonya Sokak'ta meydana geldi. Sürücü, arıza yapan motosikleti yol kenarına çekip durdurdu. Motosikletten alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede tamamen yanan motosikleti görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürüp tamamen metal yığınına dönen araçta soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Motosikletin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
