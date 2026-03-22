Haberler

Isparta'ya şehit ateşi düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in şahadet haberi, Isparta'da merkez Gülcü Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve vatandaşlar taziye için eve gelmeye başladı.

VALİ ERİN'DEN TAZİYE MESAJI

Isparta Valisi Abdullah Erin yayımladığı taziye mesajında, 'Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucunda Isparta nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin ve beraberinde iki ASELSAN teknisyenimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a ve aziz Türk Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
