Isparta Sütçüler'de mahsur kalan İHH gönüllülerinden son 5 kişi taburcu edildi

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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde mahsur kaldıkları Yazılı Kanyon'da kurtarılan İHH gönüllülerinden tedavisi tamamlanan son 5 kişi de taburcu edildi.

Yazılı Kanyon'da mahsur kaldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan ve Sütçüler Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen 5 kişinin de tedavisi tamamlandı.

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a tatbikata giden 14 İHH gönüllüsünün 18 Ekim'de kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptaki eğitmen Sinan Yavuz'un cesedine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü bir süre sonra, diğer 10'u ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılmıştı. Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırılan 10 kişiden 5'i taburcu edilmiş, 5'i de Isparta Şehir Hastanesine nakledilmişti.

Kaynak: AA