Isparta haberi: Isparta'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü Güncel Haberler Gelen Isparta haberlerine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Murat Gürdal yönetimindeki 32ABU873 plakalı otomobil, Muratbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Demirtaş Şarkikaraağaç Isparta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta haberi: Isparta'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.