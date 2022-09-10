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Isparta haberi: Isparta'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü

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Isparta haberi: Isparta'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü

Gelen Isparta haberlerine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Murat Gürdal yönetimindeki 32ABU873 plakalı otomobil, Muratbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Fatih Demirtaş - Güncel

Şarkikaraağaç Isparta Güncel Haberler

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