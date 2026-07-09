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Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 10 arazöz ve 74 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Barla köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 arazöz ve 74 Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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