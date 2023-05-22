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Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çin uyruklu Chen Yougın idaresindeki 33 ANT 738 plakalı otomobil ile Mısır uyruklu Muhamet Hamadua yönetimindeki 48 JD 663 plakalı otomobil, Konya- Isparta kara yolu Akmecit mevkisinde çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan Hamadua, kaldırıldığı Gelendost Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Yougın ile araçlardaki 3 kişi, Yalvaç ve Eğirdir Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ümmet Muhammet Gülgeç - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gelendost Isparta Güncel Haberler

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