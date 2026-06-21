Tur midibüsünün devrildiği kazada ölenler, Konya'da toprağa veriliyor
Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğü kazada, hayatını kaybeden Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk Konya'da toprağa verildi. Diğer cenazeler otopsi sonrası teslim edilecek.
2 KİŞİ DAHA TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta'nın Gelendost ilçesi yakınlarında tur midibüsünün şarampole devrildiği, 5 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı kazada, cenazeler Konya'ya getirildi. Kazada hayatını kaybeden Meryem Dinç'in cenazesi ikindi namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda, Gülperi Ertürk'ün cenazesi ise Aliyenler Mezarlığı'na toprağa verildi. Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin'in (54) cenazeleri ise otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı