Haberler

Tur midibüsünün devrildiği kazada ölenler, Konya'da toprağa veriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Gelendost ilçesi yakınlarında tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazada ölen Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk, Konya'da toprağa verildi.

2 KİŞİ DAHA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'nın Gelendost ilçesi yakınlarında tur midibüsünün şarampole devrildiği, 5 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı kazada, cenazeler Konya'ya getirildi. Kazada hayatını kaybeden Meryem Dinç'in cenazesi ikindi namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda, Gülperi Ertürk'ün cenazesi ise Aliyenler Mezarlığı'na toprağa verildi. Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin'in (54) cenazeleri ise otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti

Yunanistan'da alarm! Burnumuzun dibindeki adalarda OHAL ilan ettiler
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Milyonda bir yaşanacak olay onun başına geldi, tek sıyrık almadı

Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

''Yarım kalan hikayem var'' dedi, geri dönüşü için ateşi yaktı
Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu