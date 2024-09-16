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Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Mustafa S'nin kullandığı 32 KGR 919 plakalı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolunda önce Orman Bölge Müdürlüğüne ait Erkan K'nin yönetimindeki 32 ABN 287 plakalı otomobile, ardından seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Erkan K'nin kullandığı otomobil, radar uygulaması yapan polis memuru M. A. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, araçlardaki aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Keçiborlu Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Polis Polis Kaza

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