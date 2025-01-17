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Isparta'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Isparta'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
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Gölcük Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Kuşun, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Isparta'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmesi için Isparta Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun, tedavi sürecinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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