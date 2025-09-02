Haberler

Isparta'da Refüje Çarpan Hafif Ticari Araçta İki Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sofular Mahallesi'nde C.T.Ş'nin kullandığı 32 AAY 642 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaydırıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
