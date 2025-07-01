Isparta'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı

Isparta'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Aşağıyaylabel köyü mevkisinde çıkan orman yangınına 1 helikopter ve 60'tan fazla personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle zorlaşan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel lköyü yakınlarındaki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye ve 60'tan fazla personel ile müdahale ediliyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, Isparta Valisi Abdullah Erin de son durumu Yangın Harekat Merkezi ile takip ediyor. Yangın bölgesine araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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