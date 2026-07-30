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Isparta'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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Isparta'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Isparta'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 3014. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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