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Isparta'da Midibüs Devrildi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 26 Kişi Yaralandı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

(ISPARTA) - Isparta Valiliği, Gelendost ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5'i ağır 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Isparta Valiliği, Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, Isparta-Konya D330 Karayolu'nda seyir halindeki bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, kaza bugün saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde meydana geldi. Kazada araçta bulunan 30 yolcudan 4'ü olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Yaralıların Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Kaza ihbarının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında, Gelendost ilçemize bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde trafik kazası meydana gelmiştir."

Meydana gelen kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan (c.c.) rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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