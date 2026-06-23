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Isparta'da kurtların saldırısı sonucu 7 keçi telef oldu

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Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 7 keçi telef oldu, 30 keçi yaralandı. Yaralı hayvanlar veteriner ekiplerince tedavi altına alındı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 7 keçi telef oldu, 30 keçi yaralandı.

Karacahisar köyünde Zeynep Demiralay'a ait ağıla giren kurtlar, küçükbaş hayvanlara saldırdı. ?

Kurtlar, 7 keçiyi telef etti, 30 keçiyi yaraladı.

Hayvanların bazılarının kurtlar tarafından ağıldan çıkarıldığı tespit edildi.

Yaralı hayvanlar, veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı. ?

Kızıyla hayvancılık yapan ve 170 küçükbaş hayvanı bulunan Zeynep Demiralay, kurtların nereden geldiğini bilemediklerini belirterek, "Biz gece uyuduktan sonra olay meydana gelmiş, sabah farkına vardık." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
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