Isparta'da işçiler 1 Mayıs'ta mesailerini sürdürdü

Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, belediye temizlik ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde başladıkları mesai kapsamında cadde, sokak, meydan ve yaya yollarında temizlik yaptı.

Kent genelinde görev yapan ekipler, özellikle yoğunluğun bulunduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cadde ve kaldırımlar süpürülerek çevre temizliği sağlandı.

Belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına gün boyunca devam etti.