ISPARTA'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 17 YARALI

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Kamil Bildirici'nin kullandığı 32 ACG 168 plakalı işçi servisi minibüsü Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.