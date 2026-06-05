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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Turan Taşyaran hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Turan Taşyaran (69) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Sorkuncak mevkisi yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu (43) idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran'ın (73) yaralandığı, Turan Taşyaran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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