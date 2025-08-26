Isparta'da Genç, Eğirdir Gölü'nde Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Karaaslan (19), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Eğirdir Gölü'ne girdiği sırada boynunu kırarak yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, ancak genç 14 gün süren tedavi sonrası hayata veda etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde göle girdiği sırada boynu kırılan genç yaşamını yitirdi.

İsmail Karaaslan (19), Eğirdir Gölü Suçıkan mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte göle atladığı sırada kafasını zemine çarptı.

Karaaslan'ın suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaaslan'ın boynunun kırıldığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Karaaslan 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
15 yaşındaki Ömer, çöplerin yanında bulduğu servet değerindeki altınları polise teslim etti

Küçük çocuk, çöplerin yanında resmen servet buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.