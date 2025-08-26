Isparta'da Genç, Eğirdir Gölü'nde Düşerek Hayatını Kaybetti
İsmail Karaaslan (19), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Eğirdir Gölü'ne girdiği sırada boynunu kırarak yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, ancak genç 14 gün süren tedavi sonrası hayata veda etti.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde göle girdiği sırada boynu kırılan genç yaşamını yitirdi.
İsmail Karaaslan (19), Eğirdir Gölü Suçıkan mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte göle atladığı sırada kafasını zemine çarptı.
Karaaslan'ın suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaaslan'ın boynunun kırıldığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Karaaslan 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel