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Isparta'da 41 yabancı uyruklu yakalandı, 16'sı için sınır dışı işlemi yapıldı

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Isparta'da 41 yabancı uyruklu yakalandı, 16'sı için sınır dışı işlemi yapıldı
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Isparta'da jandarmanın ekim ayındaki denetimlerinde 41 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Düzensiz göçmen durumundaki 16 kişi hakkında sınır dışı işlemi yapıldı, toplam 658 bin 371 lira idari para cezası uygulandı.

Isparta'da jandarma ekiplerince ekim ayında düzenlenen denetimlerde 41 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ekim ayında denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Kontrollerde 6 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, 10 kişinin ülkede yasa dışı bulunduğu, 25 kişinin ise yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlendi.

Yakalanan 41 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, toplam 658 bin 371 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmen durumundaki 16 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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