İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, "The Opera Locos" gösterisini İstanbul'da sahneledi

1991 yılında kurulan İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, "The Opera Locos" gösterisiyle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası festival programında ve onlarca ülkede sahnelenen gösteride, operadan rocka her yaş grubuna hitap eden bir seçki sunuldu.

Gösteride beş sanatçı, "La Traviata" ve "Madame Butterfly" gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston'dan Bob Marley'ye pek çok hit şarkıyı seslendirdi.

Kuruluşundan bu yana 41 yapıma imza atan Yllana, aynı zamanda "The Opera Locos" gösterisini 8 ülkede 16 bin kez sahneledi.

Yapımcılığı ve yönetmenliği Joseph O'Curneen ve David Ottone tarafından yapılan gösterinin müzik direktörlüğüne ise Marc Alvarez ve Manuel Coves imza attı.

Gösterinin kostüm ve sahne tasarımı Tatiana de Sarabia, ışık tasarımı da Pedro Pablo Melendo tarafından gerçekleştirildi.