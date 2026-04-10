İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, "The Opera Locos" gösterisini İstanbul'da sahneledi

Yllana tiyatro topluluğu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'The Opera Locos' gösterisi ile sanatseverlerle buluştu. Operadan rock müziğine kadar geniş bir repertuvar sunan gösteri, 8 ülkede 16 bin kez sahnelenmiş.

1991 yılında kurulan İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, "The Opera Locos" gösterisiyle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası festival programında ve onlarca ülkede sahnelenen gösteride, operadan rocka her yaş grubuna hitap eden bir seçki sunuldu.

Gösteride beş sanatçı, "La Traviata" ve "Madame Butterfly" gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston'dan Bob Marley'ye pek çok hit şarkıyı seslendirdi.

Kuruluşundan bu yana 41 yapıma imza atan Yllana, aynı zamanda "The Opera Locos" gösterisini 8 ülkede 16 bin kez sahneledi.

Yapımcılığı ve yönetmenliği Joseph O'Curneen ve David Ottone tarafından yapılan gösterinin müzik direktörlüğüne ise Marc Alvarez ve Manuel Coves imza attı.

Gösterinin kostüm ve sahne tasarımı Tatiana de Sarabia, ışık tasarımı da Pedro Pablo Melendo tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Beşiktaş'a gecenin tek üzücü haberi

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu