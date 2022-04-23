İspanya'ya giden İlber Ortaylı'nın keyifli anları! Kendini müziğin ritmine bıraktı - Haberler

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İspanya'ya giden İlber Ortaylı'nın keyifli anları! Kendini müziğin ritmine bıraktı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın İspanya tatilinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sokak sanatçılarının yaptığı müziğe karşı koyamayan Ortaylı, ritim tutup dans etti. Ortaylı, bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. İlber Ortaylı kitap çalışmalarına ara verip soluğu tatil için İspanya'ya aldı. Ortaylı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı keyifli anları ise kısa sürede gündem oldu.

SOKAK ORTASINDA DANS

Sevilla sokaklarında dolaşırken sokak sanatçılarının yaptığı müziğe karşı koyamayan Ortaylı, kendini müziğin ritmine bıraktı. Ortaylı o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Prof. Ortaylı bir sokak çalgıcısına arkadaşlarıyla birlikte eşlik ederken görülüyor.

SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Ünlü tarihçi videosuna bir de "Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" notunu düştü. Ortaylı'nın bu paylaşımı sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

İlber Ortaylı, İspanya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

Yaşa be dede , sen de olmasan ne gönlümüz açılacak ne gözümüz görecek. Uzun ve sağlıklı ömürler , nice Bayramlar sana..

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mahmut kemal :

Sözde hoca kal orada yerini bulmuşsun.

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Smgoll Sim:

Akıllı insanlar hayatın tadını çıkarır. Aptal insanlar ise siyasiler için farklı düşünceler farklı inançlar için hayatı hem kendine hem de çevresindekilere zehir eder..

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