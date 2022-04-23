İspanya'ya giden İlber Ortaylı'nın keyifli anları! Kendini müziğin ritmine bıraktı

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. İlber Ortaylı kitap çalışmalarına ara verip soluğu tatil için İspanya'ya aldı. Ortaylı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı keyifli anları ise kısa sürede gündem oldu.

SOKAK ORTASINDA DANS

Sevilla sokaklarında dolaşırken sokak sanatçılarının yaptığı müziğe karşı koyamayan Ortaylı, kendini müziğin ritmine bıraktı. Ortaylı o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Prof. Ortaylı bir sokak çalgıcısına arkadaşlarıyla birlikte eşlik ederken görülüyor.

SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Ünlü tarihçi videosuna bir de "Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" notunu düştü. Ortaylı'nın bu paylaşımı sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.